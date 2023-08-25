Cуд: к бывшим старейшинам волости Отепя нужно применить шоковое тюремное заключение

По аннулированной части суд принял новое решение, которым отклонил апелляционные жалобы защитников и частично удовлетворил апелляционные жалобы прокуратуры и потерпевшего.

Тартуский окружной суд в основном оставил без изменения решение уездного суда по части о виновности и внес лишь несколько исправлений, которые касались формы исполнения в отношении двух деяний и изменения квалификации одного деяния. Наиболее важное изменение связано с применением шокового тюремного заключения.

Тартуский окружной суд постановил, что весь срок наказания, назначенный Тамбергу и Лепику, нельзя не приводить в исполнение, поэтому Тамберг и Лепик сразу должны отбыть 30 дней своего наказания. По мнению суда, исполнение рассматриваемых деяний требовало много криминальной энергии, иногда подготовка действий длилась несколько месяцев и была достаточно сложной.

Большинство деяний было совершено из корыстных побуждений, а нецелевое использование государственных средств такими высокопоставленными чиновниками вызывает особое осуждение. Взвесив все эти обстоятельства, окружной суд решил, что вина Тамберга и Лепика слишком велика, чтобы они могли отбыть весь срок наказания на свободе.

Кроме того, окружной суд частично отменил приговор уездного суда в вопросе о возмещении ущерба, постановив, что обвиняемые должны выплатить волости 62 226 евро вместе с пеней. С другой стороны, окружной суд отклонил самое крупное требование о возмещении ущерба, связанное с отчуждением мызы Сангасте.

Приговор окружного суда может быть обжалован в Государственном суде в течение 30 дней.

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