ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, какие известные политики пришли на концерт „Украина благодарит!“

Цель концерта „Украина благодарит!“- выразить благодарность всем жителям Эстонии, которые поддерживают Украину, и отметить День восстановления независимости Украины. Этим мероприятием мы хотим показать и сохранить связь и доверие между эстонской и украинской общинами“, - сказал организатор концерта Руслан Трочинский. - Через несколько дней после Дня восстановления независимости Эстонии такую же годовщину отмечает Украина. К сожалению, сегодня Украине приходится бороться за свободу своего государства в условиях войны, и духовная и материальная поддержка эстонского государства и народа по-прежнему важна и очень ценна“, - добавил он. Пожертвования будут собираться на проекты по обеспечению безопасности детей, живущих вблизи линии фронта войны на Украине, а именно на строительство бомбоубежищ для школ в городах на востоке Украины.