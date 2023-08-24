ВИДЕО | Вырклаэв о новом экономическом прогнозе: вторая половина года на рынке труда будет сложной

Вырклаев отметил, что экономическая ситуация оказалась несколько хуже, чем прогнозировалось весной, но больших сюрпризов для него не было. „На нас также влияет сложная ситуация в Европе, но, к счастью, у нас сильный рынок труда. Потребуется время, чтобы уверенность людей повысилась“, - добавил министр финансов.

„Я бы не сказал, что разногласия [в связи с автомобильным налогом] большие, дискуссия продолжается. Министерство финансов предлагает различные варианты. Для того чтобы повысить климатические амбиции, нужно двигаться быстрее - либо сокращать количество автомобилей, либо переходить на более экологичные машины“, - сказал Ärileht Март Вырклаев.

На сегодняшней презентации по летнему прогнозу Министерства финансов явно дали понять, что для перехода к сбалансированному бюджету необходимо принять необходимые политические решения. Сам по себе экономический рост не устранит глубокий дефицит и не снизит растущие постоянные расходы страны. Изменившаяся ситуация в сфере безопасности привела к увеличению на 1% расходов на оборону, которые в настоящее время возросли до 3% ВВП.

„Судя по ряду показателей, экономика Эстонии хорошо перенесла последние кризисы. Несмотря на негативные реальные показатели, номинальный рост продолжает оставаться высоким. Рост цен быстро замедляется, но вторая половина года будет сложной на рынке труда. Постепенное восстановление экономического роста ожидается начиная с 2024 года“, - пояснила главный специалист отдела коммуникаций Министерства финансов Алина Родиченко.

Веб-трансляцию пресс-конференции можно посмотреть здесь, а с прогнозом Минфина можно ознакомиться здесь.

Министерство финансов выпускает экономические прогнозы два раза в год - весной и летом. Весенний прогноз публикуется не позднее апреля, а летний - начала сентября. Важнейшим результатом экономического прогноза является оценка доходов правительства, которая в случае летнего прогноза является основой для процедуры рассмотрения государственного бюджета в Рийгикогу.