ВИДЕО | Как в фильме ужасов: на эстонском предприятии произошла утечка „биомассы“

Руководитель Ляэне-Вируского надзорного бюро Департамента окружающей среды Маарья Лукас подтвердила изданию, что сообщение о данном случае поступила к ним в 10.50.

„На инцидент немедленно отреагировали инспекторы. На месте происшествия выяснилось, что в работе биологического очистителя произошел сбой, из-за чего находящее в очистителе вещество вспенилось и выплеснулось за его пределы“, - пояснила Лукас.

По ее словам, неполадку обнаружило само предприятие и сразу же приступило к ликвидации пены и устранению неисправности.

К настоящему моменту проблема устранена, продолжаются активные работы по ликвидации пены.

„Пена биологического очистителя не вышла за пределы территории AS Vireen. По состоянию на данный момент опасности для окружающей среды нет. Департамент продолжает мониторинг ситуации“, - заверила Лукас.



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