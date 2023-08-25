Впервые в Эстонии: ведущие журналисты Delfi Meedia расскажут на большой сцене о пересечении работы и личной жизни

„Мы не должны забывать ни на минуту, что мы прежде всего люди. Несмотря на то, что о нас говорят, и несмотря на то, что мы иногда заслуживаем. У нас есть чувства и мечты, личная жизнь и болевой порог, мы плачем и смеемся, злимся и разочаровываемся, совершаем ошибки и извиняемся. Мы можем быть высокомерными людьми и послушными гражданами. И, конечно, всем остальным, что находится между этими двумя крайностями“, - рассказывает главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд о вечере, который впервые пройдет в Эстонии.

Подобный формат уже много лет успешно используется в Финляндии компанией Helsingin Sanomat - дважды в год на 6 вечеров журналисты издания собирают залы в Хельсинки и других городах страны.

„Вечером 29 сентября в KUMU наши журналисты будут рассказывать о себе. Они не обязаны придерживаться формальной роли или носить маску. Наши журналисты будут смотреть на аудиторию и рассказывать истории, которые еще никто не раскрывал с такой широтой и глубиной. Все истории - личные, по крайней мере большинство из них. В то же время все истории в той или иной степени, связаны с работой. Потому что такова наша жизнь, где эмоциональная готовность сопровождает каждый шаг и каждый вздох“.

8 журналистов расскажут слушателям 8 историй. „В них есть все, что содержит в себе целая жизнь - страх и счастье, трудный выбор и смерть, которая таится повсюду. Вы все найдете в этих историях что-то узнаваемое и, безусловно, заставляющее задуматься, то, что никого не должно оставить равнодушным, - добавляет Соонвальд. - Перед вами будут обычные эстонские люди. Но услышите вы особенные эстонские истории“.



На сцене выступят Пеэп Пахв, Хейдит Кайо, Сулев Ведлер, Тармо Вахтер, Андрей Шумаков, Роман Старопопов, Холгер Роонемаа и Кярт Анвелт.



Вечер ведет Расмус Кагге.



Билеты доступны в Piletitasku!