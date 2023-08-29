29.08.2023, 16:49
Член правления партии Koos: дела идут лучше, чем ожидалось(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
RusDelfi поговорил с членами правления партии Koos Эдуардом Федотовым и Алексеем Тетеревым и узнал, на какие деньги существует партия, почему затягивают с проведением первого съезда и какие планы на ближайшее будущее.
8 мая Тартуский уездный суд зарегистрировал политическую партию Koos. Официальное название: „Koos organisatsioon osutab suveräänsusele“ (Организация Koos указывает на суверенитет - пер.ред.). По словам члена правления партии Эдуарда Федотова, сейчас дела идут даже лучше, чем ожидалось. „Количество людей в партии уже превысило 700 человек, в то время как в движении зарегистрировано около 2000 человек“, – рассказывает Федотов и поясняет, что туда входят даже жители других стран или те, кто не имеют эстонского гражданства.