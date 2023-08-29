Член правления партии Koos: дела идут лучше, чем ожидалось

8 мая Тартуский уездный суд зарегистрировал политическую партию Koos. Официальное название: „Koos organisatsioon osutab suveräänsusele“ (Организация Koos указывает на суверенитет - пер.ред.). По словам члена правления партии Эдуарда Федотова, сейчас дела идут даже лучше, чем ожидалось. „Количество людей в партии уже превысило 700 человек, в то время как в движении зарегистрировано около 2000 человек“, – рассказывает Федотов и поясняет, что туда входят даже жители других стран или те, кто не имеют эстонского гражданства.

По оценке Алексея Тетерева, который также состоит в правлении Koos, основной костяк партии составляют люди старше 40 лет. Преимущественно русскоязычные. Тетерев объясняет это тем, что партия зародилась из движения, которое начинало активную деятельность в Ида-Вирумаа – самом русскоязычном регионе страны. „Это зрелые и здравомыслящие люди. Они способны к анализу и критическому мышлению, вместо того чтобы бездумно следовать за тем, кто их поманил. Они различают добро и зло“, – описывает Тетерев. Однако он подчеркивает, что Koos не позиционирует себя, как русскоязычная партия. И сейчас, по его словам, они уже начинают осваивать и новые регионы.