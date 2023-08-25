Тартуский пожилой водитель, из-за которого погиб ребенок, может снова сесть за руль хоть сегодня
По закону водитель не может быть лишен водительских прав до окончания уголовного производства, справку о здоровье тоже нельзя аннулировать, пишет издание Eesti Päevaleht.
На прошлой неделе бдительные жители Тарту обратили внимание на Volvo, совершающий на дороге опасные маневры. „Автомобиль проехал на красный свет несколько светофоров, подрезал пешеходов, переходивших дорогу. Он опасен“, - написал в своем посте в группе „Märgatud Tartus“ («Замечено в Тарту“) один из очевидцев. Многие члены группы узнали автомобиль по номерному знаку. В мае 83-летний мужчина, находившийся за рулем этого автомобиля, сбил на пешеходном переходе женщину с детской коляской. От полученных повреждений восьмимесячный ребенок умер в больнице. По словам водителя, он не заметил на переходе женщину с коляской.