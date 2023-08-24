ДОБРОЕ ДЕЛО | Нужна ваша помощь, чтобы собрать детей из малообеспеченных семей в школу!

Не секрет, что школьные принадлежности по отдельности не стоят много, но вот когда в корзинке оказывается весь список, любовно составленный учителем, то сумма набегает довольно внушительная.

„Если есть желание помочь, то мы будем этому невероятно рады, потому что без вас мы не справимся“, — признаются волонтеры „Тепла Сердец“, которые отмечают, что в этом году сборы идут особенно сложно.

Как поучаствовасть в акции:

До 31 августа принести ручки, тетрадки, цветную бумагу, фломастеры, ножницы, линейки, стирательные резинки в пункт сбора - магазин „Kalinka Keskus“, который находится по адресу Suur-Paala 2, Majaka, Lasnamäe (город Таллинн). Часы работы: ПН-ВС - 09:00-21:00.

Взять шефство над конкретной семьей/семьями и купить необходимые канцтовары по списку. Выбрать семью и зарегистрироваться в качестве участника акции можно ЗДЕСЬ.

Если у вас нет времени ходить по магазинам, можно сделать перевод с пометкой „kancJabr“ на расчетный счет организации.

LHV Mittetulundusühing Heategevusfond Südamete Soojus

EE097700771005794006 Ссылка на прямой перевод: bit.ly/kancJabr2022

3 сентября (воскресенье) в рамках Дня дворовых кафе в микрорайоне Сикупилли-Маяка посетить социальное кафе организации „Тепло сердец“. Все вырученные средства также пойдут на поддержку акции „КанцЯбрь“.

Больше информации о НКО „Тепло Сердец“ вы найдете на страничке sydametesoojus.ee и в Facebook: facebook.com/sydamete.soojus.