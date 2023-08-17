ОБЗОР ЦЕН | Скоро в школу! Рюкзаки от 10 до 100 евро, пеналы за 30 евро

Выбор качественных рюкзаков представлен в сети канцелярских товаров Charlot. Именно сюда приходят родители со своими детьми, чтобы выбрать подходящий ортопедический рюкзак. Жесткая дышащая спинка, светоотражающие элементы, удобные застежки и замки — все это в первую очередь привлекает родителей. Дети же выбирают любимых героев и любимые мотивы: миньоны и динозавры, феи и бабочки, гоночные машинки и футбольные мячи — на любой вкус. Средний ценовой сегмент на изделие здесь — 45-55 евро. Самый недорогой рюкзак мы нашли за 36 евро. Скидок в торговой сети нет.

В секции канцелярских товаров неплохой выбор пеналов: от 3 евро и выше. Самые дорогие — с наполнением.

Есть здесь и сумки для сменной обуви. Цена стартует от 1.95 евро.

Всегда большой выбор канцелярских товаров и в Apollo. К школьному сезону сеть готовит специальные расширенные стенды. Именно в этой сети находим самые дорогие рюкзаки — цены доходят до 100 евро. Цветовые решения здесь уже больше подходят для школьников средних и старших классов.

Выбор пеналов впечатляет, как и некоторые цены. К примеру, пенал с частичным наполнением обойдется в 32 евро.

В Rimi стартовала распродажа на канцелярские товары — до минус 40%. Самый недорогой рюкзак обойдется в 11 евро. Пеналы — от 4 евро. Выбор в различных магазинах не такой широкий, но полный ассортимент можно изучить на сайте и сразу же заказать.

Рюкзаки и сумки для сменки можно найти в Sinsay: 13 - 18 евро нужно будет отдать за понравившейся рюкзак. Правда, выбор расцветок совсем небольшой.

Канцелярские товары в расширенном ассортименте появились и в Pepco. Любой рюкзак обойдется в 10 евро, пенал можно купить за 4 евро.

Cумки для сменной обуви — от 2 евро.

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