ОБЗОР ЦЕН | Скоро в школу! Рюкзаки от 10 до 100 евро, пеналы за 30 евро(4)
В Таллинне в самом разгаре подготовка к учебному году — в торговых центрах стали активно предлагать товары для школьников. RusDelfi решил узнать, где выгоднее всего купить самый главный атрибут предстоящего 1 сентября — рюкзак. Также мы обратили внимание и на другие школьные принадлежности.
Выбор качественных рюкзаков представлен в сети канцелярских товаров Charlot. Именно сюда приходят родители со своими детьми, чтобы выбрать подходящий ортопедический рюкзак. Жесткая дышащая спинка, светоотражающие элементы, удобные застежки и замки — все это в первую очередь привлекает родителей. Дети же выбирают любимых героев и любимые мотивы: миньоны и динозавры, феи и бабочки, гоночные машинки и футбольные мячи — на любой вкус. Средний ценовой сегмент на изделие здесь — 45-55 евро. Самый недорогой рюкзак мы нашли за 36 евро. Скидок в торговой сети нет.
В секции канцелярских товаров неплохой выбор пеналов: от 3 евро и выше. Самые дорогие — с наполнением.
Есть здесь и сумки для сменной обуви. Цена стартует от 1.95 евро.
Всегда большой выбор канцелярских товаров и в Apollo. К школьному сезону сеть готовит специальные расширенные стенды. Именно в этой сети находим самые дорогие рюкзаки — цены доходят до 100 евро. Цветовые решения здесь уже больше подходят для школьников средних и старших классов.
Выбор пеналов впечатляет, как и некоторые цены. К примеру, пенал с частичным наполнением обойдется в 32 евро.
В Rimi стартовала распродажа на канцелярские товары — до минус 40%. Самый недорогой рюкзак обойдется в 11 евро. Пеналы — от 4 евро. Выбор в различных магазинах не такой широкий, но полный ассортимент можно изучить на сайте и сразу же заказать.
Рюкзаки и сумки для сменки можно найти в Sinsay: 13 - 18 евро нужно будет отдать за понравившейся рюкзак. Правда, выбор расцветок совсем небольшой.
Канцелярские товары в расширенном ассортименте появились и в Pepco. Любой рюкзак обойдется в 10 евро, пенал можно купить за 4 евро.
Cумки для сменной обуви — от 2 евро.
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