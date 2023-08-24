Ставшая фигурантом расследования ФБК эстонская фирма заработала на экспорте в Россию внушительную сумму

На днях мы писали, что организация Алексея Навального „Фонд борьбы с коррупцией“ (ФБК) обвинила эстонские компании Breezmarine OÜ и Distinto Grupp OÜ в том, что они снабжают яхту президента России Владимира Путина „Graceful“ запчастями.

Оборот Distinto Grupp OÜ во втором квартале 2023 года составил 454 644 евро, в первом – 138 580 евро. Прошлый год стал для компании самым прибыльным: в четвертом квартале оборот составил 759 700 евро.

Согласно базе данных ImportGenius, с начала войны до настоящего времени компания заработала на экспорте в Россию 222 570 евро. Пунктом назначения экспорта в каждом случае является город Санкт-Петербург. Надо отметить, что в целом ведение бизнеса с Россией не запрещено и не попадает под санкции. Преимущественно, это вопрос этики.

Глава Distinto Grupp OÜ Сергей Чекмазов сказал RusDelfi, что все это дело рук конкурентов, которые пытаются вытеснить его компанию с рынка. Более подробный комментарий Чекмазова читайте ЗДЕСЬ.

Обе компании не предоставляли годовые отчеты с 2019 года. Distinto Grupp OÜ зарегистрирована в Пыхья-Таллинне.

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