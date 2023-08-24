Дипломатов РФ предложили лишить права бесплатного проезда в общественном транспорте столицы

Соответствующий законопроект будет передан в производство горсобрания на заседании в четверг, передает пресс-служба фракции.

„Весной Таллиннская горуправа предложила Таллиннскому городскому собранию в качестве жеста доброй воли предоставить право бесплатного проезда в общественном транспорте дипломатам, резидирующим в столице. По каким-то причинам они не захотели исключить российских и белорусских дипломатов из числа получателей этой льготы. Мы хотели бы исправить эту ошибку“, - заявил заместитель председателя фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании Каупо Нылвак.

По его словам, непонятно, почему столичные налогоплательщики должны оплачивать проезд в общественном транспорте дипломатов из стран, представляющих угрозу безопасности Эстонии.

Право на бесплатный проезд дипломаты получили с 1 июля.

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