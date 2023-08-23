В результате ДТП погиб водитель мотоцикла

В Центр тревоги сообщили о тяжелой аварии в селе Педаямяэ (волость Отепя) в 18.45.

Оперативный дежурный местного отделения полиции Тайсто Паю сообщил, что трагическая авария произошла на гравийной дороге.

„По предварительным данным мужчина выехал на кроссовом мотоцикле по расположенной рядом с гравийной дорогой канаве, но по неизвестным причинам потерял контроль над транспортным средством и упал.

Мотоциклист не использовал защитное снаряжение, при падении получил тяжелую травму и скончался на месте происшествия“, - сказал Паю.

„Мы выясним в ходе расследования, как случилось несчастье, и что к нему привело, почему мужчина потерял контроль над мотоциклом. Каждый мотоциклист должен позаботиться о том, чтобы у него было защитное снаряжение. Оно одно не дает, конечно, полной защиты от травм, но может уменьшить степень повреждений при падении“, - добавил сотрудник полиции.

Был ли водитель трезв и какого было состояние его здоровья, покажет вскрытие.