Новости Эстонии
23.08.2023, 19:26

Таинственные два миллиона. Компания супруга премьер-министра не упомянула российский бизнес в отчете

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Премьер-министр Кая Каллас и ее супруг Арво Халлик
Премьер-министр Кая Каллас и ее супруг Арво Халлик
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

Если в 2020 и 2021 годах Stark Logistics осуществила продажи в Россию на общую сумму более 1 млн. евро, то в отчете за 2022 год компания не считает нужным упоминать российское направление.

Сегодня ERR опубликовал новость о том, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая супругу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжает вести бизнес с Россией, несмотря на позицию правительства. Грузоперевозки в Россию осуществлялись на протяжении всей войны в Украине, начиная с 24 февраля 2022 года.

Халлику принадлежит 24,8% компании, а контрольный пакет - т.е. половина компании - принадлежит Марти Лемендику, главе производителя аэрозольной упаковки Metaprint. Оставшиеся 24,8% принадлежат Кристьяну Краагу, исполнительному директору Stark Logistics. По состоянию на конец года в компании работало 109 человек.

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