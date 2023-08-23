23.08.2023, 19:26
Таинственные два миллиона. Компания супруга премьер-министра не упомянула российский бизнес в отчете(21)
ФОТО: | Õhtuleht
Если в 2020 и 2021 годах Stark Logistics осуществила продажи в Россию на общую сумму более 1 млн. евро, то в отчете за 2022 год компания не считает нужным упоминать российское направление.
Сегодня ERR опубликовал новость о том, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая супругу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжает вести бизнес с Россией, несмотря на позицию правительства. Грузоперевозки в Россию осуществлялись на протяжении всей войны в Украине, начиная с 24 февраля 2022 года.