Новости Эстонии
23.08.2023, 18:33

Центристы Вильяндимаа назвали своего кандидата на выборах председателя партии

 
Руководство Центристской партии. Иллюстративный снимок
Руководство Центристской партии. Иллюстративный снимок
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Правление Вильяндимааского отделения центристов поддерживает кандидатуру Танеля Кийка на пост председателя Центристской партии.

По словам председателя округа Яака Ааба, опыт Танеля Кийка в качестве
руководителя бюро премьер-министра, министра социальных дел, министра
здоровья и труда, вице-мэра Таллинна и руководителя фракции Центристской
партии в парламенте доказывает его готовность и способность занять
ответственную позицию, став новым председателем Центристской партии.

„Центристская партия должна решительно отстаивать свои принципы и
мировоззрение как на местном, так и на государственном уровне. У Танеля
есть потенциал для того, чтобы вновь вывести партию в высшую
политическую лигу. На прошлых должностях Танель был частью команды,
принимавшей решения о поддержке местных самоуправлений. Под его
руководством у Центристской партии будет реальная возможность
участвовать в формировании соответствующей государственной политики“, -
сказал Ааб.

Кандидатами в члены правления партии от Вильяндимааского округа являются
Юри Ратас, Яак Ааб, Таави Аас, Яанус Карилайд, Трийн Варек, Мария
Юферева-Скуратовски, Андре Ханимяги, Эстер Туйксоо и Энн Ээсмаа.
Кандидатом на пост председателя суда честь является Марко Шорин, на пост
председателя ревизионной комиссии – Калле Йыкс, Андрес Кальвик и Ээви
Паасмяэ.

Внеочередной конгресс Центристской партии, в ходе которого будут
переизбраны председатель и члены правления, состав ревизионной комиссии
и председатель суда чести, состоится 10 сентября в спортивном холле
E-Piim в Пайде. В мероприятии примут участие свыше 1000 делегатов.

На пост руководителя партии баллотируется также мэр Таллинна Михаил Кылварт.

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