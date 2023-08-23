Центристы Вильяндимаа назвали своего кандидата на выборах председателя партии
Правление Вильяндимааского отделения центристов поддерживает кандидатуру Танеля Кийка на пост председателя Центристской партии.
По словам председателя округа Яака Ааба, опыт Танеля Кийка в качестве
руководителя бюро премьер-министра, министра социальных дел, министра
здоровья и труда, вице-мэра Таллинна и руководителя фракции Центристской
партии в парламенте доказывает его готовность и способность занять
ответственную позицию, став новым председателем Центристской партии.
„Центристская партия должна решительно отстаивать свои принципы и
мировоззрение как на местном, так и на государственном уровне. У Танеля
есть потенциал для того, чтобы вновь вывести партию в высшую
политическую лигу. На прошлых должностях Танель был частью команды,
принимавшей решения о поддержке местных самоуправлений. Под его
руководством у Центристской партии будет реальная возможность
участвовать в формировании соответствующей государственной политики“, -
сказал Ааб.
Кандидатами в члены правления партии от Вильяндимааского округа являются
Юри Ратас, Яак Ааб, Таави Аас, Яанус Карилайд, Трийн Варек, Мария
Юферева-Скуратовски, Андре Ханимяги, Эстер Туйксоо и Энн Ээсмаа.
Кандидатом на пост председателя суда честь является Марко Шорин, на пост
председателя ревизионной комиссии – Калле Йыкс, Андрес Кальвик и Ээви
Паасмяэ.
Внеочередной конгресс Центристской партии, в ходе которого будут
переизбраны председатель и члены правления, состав ревизионной комиссии
и председатель суда чести, состоится 10 сентября в спортивном холле
E-Piim в Пайде. В мероприятии примут участие свыше 1000 делегатов.
На пост руководителя партии баллотируется также мэр Таллинна Михаил Кылварт.
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