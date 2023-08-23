Центристы Вильяндимаа назвали своего кандидата на выборах председателя партии

По словам председателя округа Яака Ааба, опыт Танеля Кийка в качестве

руководителя бюро премьер-министра, министра социальных дел, министра

здоровья и труда, вице-мэра Таллинна и руководителя фракции Центристской

партии в парламенте доказывает его готовность и способность занять

ответственную позицию, став новым председателем Центристской партии.



„Центристская партия должна решительно отстаивать свои принципы и

мировоззрение как на местном, так и на государственном уровне. У Танеля

есть потенциал для того, чтобы вновь вывести партию в высшую

политическую лигу. На прошлых должностях Танель был частью команды,

принимавшей решения о поддержке местных самоуправлений. Под его

руководством у Центристской партии будет реальная возможность

участвовать в формировании соответствующей государственной политики“, -

сказал Ааб.



Кандидатами в члены правления партии от Вильяндимааского округа являются

Юри Ратас, Яак Ааб, Таави Аас, Яанус Карилайд, Трийн Варек, Мария

Юферева-Скуратовски, Андре Ханимяги, Эстер Туйксоо и Энн Ээсмаа.

Кандидатом на пост председателя суда честь является Марко Шорин, на пост

председателя ревизионной комиссии – Калле Йыкс, Андрес Кальвик и Ээви

Паасмяэ.



Внеочередной конгресс Центристской партии, в ходе которого будут

переизбраны председатель и члены правления, состав ревизионной комиссии

и председатель суда чести, состоится 10 сентября в спортивном холле

E-Piim в Пайде. В мероприятии примут участие свыше 1000 делегатов.