23.08.2023, 16:21
ФОТО | В Таллинне троллейбус сбил ребенка(17)
Сегодня во второй половине дня в Таллинне на Мустамяэ теэ у остановки Löwenruh троллейбус сбил 11-летнюю девочку, сообщил порталу Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
По словам очевидца, ребенка с места ДТП увезла скорая помощь. По данным полиции, после инцидента ребенок был в сознании.
Как говорят свидетели, для троллейбуса горел зеленый свет светофора, когда девочка выбежала перед троллейбусом.
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