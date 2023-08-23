Новости Эстонии
23.08.2023, 16:50

Получил ли Урмас Рейнсалу запрещенное пожертвование? Расследование дало ответ

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Isamaa esimees Urmas Reinsalu.
Isamaa esimees Urmas Reinsalu.
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Председатель Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) Лийза Овийр сообщила, что они завершили процедуру расследования расходов на предвыборную кампанию председателя Isamaa Урмаса Рейнсалу в 2021 году и возможного пожертвования от Тыниса Пальтса.

Овийр сообщила, что Пальтс по ошибке сделал пожертвование от имени фирмы, он хотел сделать пожертвование как частное лицо. „На данный момент он расплатился с фирмой. Все это отражено в отчетности, так что сейчас проблем с этим нет“, - сказала представитель комиссии и добавила, что производство прекращено.

Комиссия заслушала объяснения Урмаса Рейнсалу, Тыниса Пальтса и представителей Isamaa и установила, что Пальтс сделал пожертвование от имени коммерческого лица по ошибке (фирмы не могут жертвовать партиям, только физические лица — прим. ред.) и уже вернул фирме деньги.

Подробнее о подозрении читайте ЗДЕСЬ.

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