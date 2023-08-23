Внимание, клиенты универсальной услуги! Вот сколько вы сэкономили бы, поменяв пакет

„Особенно перед наступлением осени очень важно пересмотреть выбранный электрический пакет, а также помочь в этом своим пожилым близким, чтобы они избежали непомерных расходов зимой“, - говорит Роул Тутт, директор энергетической компании по продажам на внутренних рынках. „Большое количество клиентов, пользующихся универсальной услугой, - это пожилые люди, которые могут не обладать достаточной цифровой компетенцией, чтобы поменять свой электрический пакет в самообслуживании, или не знают о возможностях экономии, которую дает смена пакета“, - добавил Тутт.

С 1 сентября Eesti Energia снижает наценку пакета универсальных услуг для домашних потребителей и малого бизнеса с 0,75 цента/кВтч до 0,44 цента/кВтч. С учетом наценки новая цена универсальной услуги составит 18,93 цента/кВтч. Однако это существенно дороже, чем другие электрические пакеты с фиксированной ценой - например, цена пакета „Надежный 12“ составляет 12,6 цента/кВтч плюс ежемесячная плата в размере 1,99€.

В течение августа Eesti Energia уведомит всех домашних потребителей и малые предприятия - клиентов универсальной услуги о снижении наценки, а также напомнит о возможности поменять этот пакет на более дешевый.

Среднее потребление электроэнергии частного клиента универсальной услуги Eesti Energia составляет 158 кВтч в месяц, и после 1 сентября этот объем будет обходиться ему в 30 евро. При том же потреблении клиент пакета „Надежный 12“ заплатит 19,9 евро. Таким образом, поменяв пакет, клиент сэкономит за год около 120 евро.

Чтобы получать электричество по более выгодной цене, каждый клиент универсальной услуги должен сам выбрать новый пакет, возможности автоматического перевода у Eesti Energia нет. Этой зимой государство не планирует оказывать потребителям универсальной услуги поддержку при оплате счетов за электроэнергию, поэтому в ближайшее время стоит пересмотреть свой выбор электрического пакета.