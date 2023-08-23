23.08.2023, 13:20
ФОТО | Полиция ищет не вернувшегося в учебное заведение 16-летнего юношу
В начале августа юношу отпустили из Образовательной коллегии Маарьямаа для визита домой в Вырумаа, где живет его семья. С 13 августа Стеве больше не был дома и в школу он тоже не вернулся. Полиция проверила возможные места пребывания молодого человека, но до сих пор его местонахождение установить не удалось. По словам близких, подросток вместе с друзьями может передвигаться в районе как Тарту, так и Выру.
Рост Стеве - примерно 180 см, он крепкого телосложения, у него темные волосы.
Полиция просит всех, кто видел Стеве или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.
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