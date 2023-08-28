Четверть населения Эстонии подвержена риску заболевания депрессией. К кому обращаться за бесплатной консультацией?

Психическое здоровье во многом определяет качество нашей жизни, то, как люди будут жить и чувствовать себя в своей повседневности. Заботясь о своем психическом здоровье, человек может улучшать и степень удовлетворения своей жизнью. Общение с другими людьми, способность справляться с проблемами, которые возникают на пути, мотивация и достижение поставленных целей, все это берет начало из ментального состояния человека.

„У каждого из нас есть как физическое, так и психическое здоровье. Каждый из нас может заболеть простудой и гриппом, сломать ногу или руку. То же самое может происходить и с нашим ментальным здоровьем. Важно начать относиться к психическому здоровью так же внимательно, как и к физическому. В случае, например, перелома, человек, вероятно, обратится за врачебной помощью, так же стоит поступать и при возникновении выраженных проблем психического здоровья“, - добавила психолог.

По словам клинического психолога, чем раньше человек будет готов обратиться за профессиональной помощью или прибегнуть к тактикам самопомощи, тем быстрее и эффективнее обычно получается улучшить его эмоциональное состояние. „Психические расстройства являются излечимым, но чем дольше откладывать процесс лечения, тем сложнее будет процесс терапии. Он будет требовать больше времени и больше ресурсов как со стороны человека, так и со стороны системы здравоохранения“, - рассказала Татьяна Ларина.

Проблема стигматизации, конечно, существует и до сих пор, хоть и в меньших масштабах. Самая главная проблема, связанная с данным явлением, это то, что люди боятся обращаться за помощью и откладывают это до последнего момента, когда расстройство уже становится затяжным.

„Страх говорить о своем душевном здоровье и его нарушении чаще всего вызван явлением под названием стигматизация. Стигматизация в области психического здоровья означает негативное или предвзятое отношения к людям, страдающим от психических расстройств. Долгое время тема психических расстройств была табуированной, что породило массу предрассудков относительно психических расстройств и возможности выздоровления“,- сказала Татьяна Ларина.

Где искать помощь?

Поддержкой людей, которые столкнулись с проблемами психического здоровья или их симптомами, уже несколько лет занимается некоммерческая организация Peaasi.ee. Задача специалистов центра Peaasi.ee - помочь людям предпринять шаги в улучшении своего ментального состояния при помощи консультации, курсов и различных программ.

Организация рассчитана на всех жителей Эстонии независимо от их возраста. В рамках электронного консультирования любой человек может написать и, описав свое состояние, получить рекомендацию, куда он может обратится за профессиональной помощью (если в этом есть необходимость).

В рамках Peaasi.ee действует также молодежный центр, который рассчитан на людей от 16 до 26 лет. Открыта также программа „VALIK“, которая фокусируется на людях от 17 лет, которые хотели бы уменьшить употребление каннабиса или отказаться от него.

„Мы специализируемся больше на том, что помочь человеку понять, что он сам способен сделать для улучшения своего состояния, и определить, куда обратиться за дальнейшей помощью, если в этом есть необходимость. В зависимости от проблемы и состояния психического здоровья, мы помогаем человеку определить путь и выбрать оптимальный вариант лечения“, - поделилась консультант Peaasi.ee Татьяна Ларина.

Все консультации в организации проходят как на русском, так и на эстонском языках. Все предлагаемые услуги являются для обратившихся бесплатными.

„Очень здорово, что у более молодого поколения более высокая осведомленность в теме психического здоровья, и я вижу, что эта ситуация очень сильно поменялась даже за последние пять лет. Люди все меньше боятся говорить на эту тему и чаще обращаются за помощью“, - рассказала Татьяна Ларина.

За этот год в молодежной консультации Peaasi.ee приняли 862 молодых людей. Из них 775 эстонцев (90%) и 87 русскоговорящих (10%). Больше всего молодых людей пришли на консультацию из Таллинна, Тарту и Харьюмаа.