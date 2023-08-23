Новости Эстонии
23.08.2023, 14:50

Еврокомиссия требует от Эстонии сотни тысяч евро за непринятые законы. Что на это скажет министр юстиции?

 
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Эстония до сих пор не приняла ни так называемый закон об информаторах, ни новый закон о конкуренции, за что нас ожидает штраф в размере как минимум 168 000 евро.

В октябре 2019 года Европейский парламент принял т.н. закон об информаторах, защищающий осведомителей, раскрывающих факты нарушения законодательства на рабочем месте. Эстония и другие страны-участницы должны были принять его не позднее 17 декабря 2021 года, но Эстония до сих пор не сделала этого.

Закон нужен, прежде всего, для того, чтобы помочь работодателям как можно раньше выявлять всевозможные нарушения в своих организациях. Для этого все компании с численностью сотрудников более 50 человек должны будут создать канал, через который сотрудники смогут сообщать о нарушениях.

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