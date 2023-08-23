23.08.2023, 14:50
Еврокомиссия требует от Эстонии сотни тысяч евро за непринятые законы. Что на это скажет министр юстиции?
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстония до сих пор не приняла ни так называемый закон об информаторах, ни новый закон о конкуренции, за что нас ожидает штраф в размере как минимум 168 000 евро.
В октябре 2019 года Европейский парламент принял т.н. закон об информаторах, защищающий осведомителей, раскрывающих факты нарушения законодательства на рабочем месте. Эстония и другие страны-участницы должны были принять его не позднее 17 декабря 2021 года, но Эстония до сих пор не сделала этого.