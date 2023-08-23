Еврокомиссия требует от Эстонии сотни тысяч евро за непринятые законы. Что на это скажет министр юстиции?

В октябре 2019 года Европейский парламент принял т.н. закон об информаторах, защищающий осведомителей, раскрывающих факты нарушения законодательства на рабочем м ес те. Эстония и другие страны-участницы должны были принять его не позднее 17 декабря 2021 года, но Эстония до сих пор не сделала этого.

Закон нужен, прежде всего, для того, чтобы помочь работодателям как можно раньше выявлять всевозможные нарушения в своих организациях. Для этого все компании с численностью сотрудников более 50 человек должны будут создать канал, через который сотрудники смогут сообщать о нарушениях.