В Эстонии заработало „агентство по содействию самоубийству“. Один ассистированный суицид не состоялся

В минувшую пятницу Южная окружная прокуратура предъявила подозрение Паулю Таммерту по 372-й статье Пенитенциарного кодекса. Тому самому Паулю Таммерту, который в мае публично заявил, что готов предоставлять услугу ассистированного суицида. Таммерт изучил эстонские законы, обратился в Министерство юстиции, полицию, прокуратуру, Министерство социальных дел с вопросом, регулируется ли законодательно деятельность, которой он намерен заняться, и если да, то в какой мере. Как выяснилось, в принципе не регулируется. Однако последствия не заставили себя ждать.