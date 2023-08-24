Новости Эстонии
24.08.2023, 17:16

В Эстонии заработало „агентство по содействию самоубийству“. Один ассистированный суицид не состоялся

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Поскольку сфера не отрегулирована, прокуратура предъявила подозрение в незаконной хозяйственной деятельности, пишет издание Eesti Päevaleht.

В минувшую пятницу Южная окружная прокуратура предъявила подозрение Паулю Таммерту по 372-й статье Пенитенциарного кодекса. Тому самому Паулю Таммерту, который в мае публично заявил, что готов предоставлять услугу ассистированного суицида. Таммерт изучил эстонские законы, обратился в Министерство юстиции, полицию, прокуратуру, Министерство социальных дел с вопросом, регулируется ли законодательно деятельность, которой он намерен заняться, и если да, то в какой мере. Как выяснилось, в принципе не регулируется. Однако последствия не заставили себя ждать.

31 июля в полицию поступил странный вызов из Вильяндиского уезда. Женщина сообщила, что ее сын впал в неистовство после того, как пытался совершить суицид, но попытка сорвалась. На вызов отреагировала полиция и скорая помощь. Прибыв на место, они обнаружили мужчину и некое устройство. Как оказалось, то самое, которое в мае Таммерт продемонстрировал в передаче „Täistund“ («Полный час“) телеканала Kanal 2. Аппарат, предназначенный для того, чтобы лишить человека жизни с помощью газа.

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