Лаанет: нельзя забывать преступление Молотова-Риббентропа

23 августа исполняется 84 года со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа, секретные протоколы которого разделили Европу на сферы влияния, положив начало Второй мировой войне и оккупации нескольких независимых государств.

„Мы должны снова и снова напоминать о преступлении Молотова-Рипентропа, объяснять его суть и последствия. Мы не хотим портить настроение молодым людям или их будущее. Наоборот! Именно ради мира и жизни будущих поколений мы должны объяснять, к чему приводит подобное мышление“, – заявил министр юстиции Калле Лаанет.