Лаанет: нельзя забывать преступление Молотова-Риббентропа(6)
В День памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов, отмечаемый в Европе 23 августа, в Таллинне состоятся памятная церемония, богослужение и возложение венков. В Пилиствере состоится поминальная служба, пишет RusERR.
23 августа исполняется 84 года со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа, секретные протоколы которого разделили Европу на сферы влияния, положив начало Второй мировой войне и оккупации нескольких независимых государств.
„Мы должны снова и снова напоминать о преступлении Молотова-Рипентропа, объяснять его суть и последствия. Мы не хотим портить настроение молодым людям или их будущее. Наоборот! Именно ради мира и жизни будущих поколений мы должны объяснять, к чему приводит подобное мышление“, – заявил министр юстиции Калле Лаанет.
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