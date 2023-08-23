Новости Эстонии
23.08.2023, 07:39

Лаанет: нельзя забывать преступление Молотова-Риббентропа

 (6)
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В День памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов, отмечаемый в Европе 23 августа, в Таллинне состоятся памятная церемония, богослужение и возложение венков. В Пилиствере состоится поминальная служба, пишет RusERR.

23 августа исполняется 84 года со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа, секретные протоколы которого разделили Европу на сферы влияния, положив начало Второй мировой войне и оккупации нескольких независимых государств.

„Мы должны снова и снова напоминать о преступлении Молотова-Рипентропа, объяснять его суть и последствия. Мы не хотим портить настроение молодым людям или их будущее. Наоборот! Именно ради мира и жизни будущих поколений мы должны объяснять, к чему приводит подобное мышление“, – заявил министр юстиции Калле Лаанет.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии