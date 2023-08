Успейте запрыгнуть в последний вагон: заканчивается регистрация на курсы водителей поездов

Elron (AS Eesti Liinirongid) – государственное предприятие, которое организует пассажирское движение по сети железных дорог, принадлежащей AS Eesti Raudtee и AS Edelaraudtee. Ежедневно поезда Elron совершают более 200 рейсов и обслуживает более 20 000 пассажиров. В 2022 году на поездах Elron было совершено 7,1 миллиона поездок.