Успейте запрыгнуть в последний вагон: заканчивается регистрация на курсы водителей поездов

Всего обучение машинистов поездов длится 9 месяцев, в течение первых четырех месяцев завершается теоретическая подготовка машинистов общего профиля и проводится первая водительская практика. Обучение машинистов поездов проводят преподаватели с большим опытом работы, которые постоянно пополняют свои знания. После успешного прохождения общей подготовки и сдачи экзамена на права машинистов локомотивов в Департаменте транспорта студенты переходят на сертификационное обучение продолжительностью до пяти месяцев, где они знакомятся с конкретными железнодорожными линиями и поездами.

„В ближайшие годы количество пассажирских поездов в Эстонии возрастет, так как парк Elron пополнится 16 новыми поездами, — сказал инструктор-машинист и руководитель обучения машинистов локомотивов Артур Лоренц. — Работа машиниста локомотива разнообразна и сопряжена с большой ответственностью — мы отвечаем за безопасность сотен людей во время поездки“.

Требования к кандидатам: возраст не менее 20 лет (к февралю 2024 года); как минимум среднее образование (техническое или высшее техническое образование будет преимуществом); владение эстонским языком на уровне не ниже B1 (необходим сертификат или владение языком на родном уровне); а также требуется пройти соответствующий медицинский контроль.

Если вы стремитесь управлять современными и комфортабельными поездами, а также обеспечивать пассажирам наилучший опыт путешествия, то Elron приглашает подать заявку (CV и заявление) по адресу personal@elron.ee до 27.08.2023

Дополнительная информация о курсах: https://elron.ee/elronist/kampaania/tule-opi-vedurijuhiks

Elron (AS Eesti Liinirongid) – государственное предприятие, которое организует пассажирское движение по сети железных дорог, принадлежащей AS Eesti Raudtee и AS Edelaraudtee. Ежедневно поезда Elron совершают более 200 рейсов и обслуживает более 20 000 пассажиров. В 2022 году на поездах Elron было совершено 7,1 миллиона поездок.

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