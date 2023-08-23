Всем представителям квартирных товариществ: сегодня состоится семинар о возможностях создания велодомов и велопарковок

Цель семинара – поделиться с представителями квартирных товариществ необходимой информацией и практическими советами о том, как лучше использовать предлагаемые городом возможности, связанные c поддержкой строительства велодомов и с созданием парковочных мест для велосипедов.

В ходе семинара вице-мэр Тийт Терик расскажет о значении выделяемого городом пособия на строительство велодомов, а также о том, как можно подать ходатайство. Руководитель отделения Хааберсти и Пыхья-Таллинна Таллиннского департамента городского планирования Ану Раун представит составленное недавно руководство по созданию парковочных мест для велосипедов, которое поможет при планировании и строительстве подходящих и соответствующих требованиям велопарковок.

За семинаром можно следить в режиме реального времени на официальной странице Таллиннского департамента городского имущества в сети Facebook и на канале в Youtube. Участники смогут задавать вопросы через комментарии, на часть из них ответят в конце семинара. Представители квартирных товариществ, которые по каким-либо причинам не смогут следить за трансляцией семинара, впоследствии смогут посмотреть запись семинара в Facebook или на Youtube.

Таллиннский департамент городского имущества приглашает представителей квартирных товариществ поучаствовать в вэб-семинаре, чтобы впоследствии внести вклад в создание лучших условий для парковки велосипедов и развитие экологичной мобильности в Таллинне.

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