Интереснейший мир насекомых: в Эстонском музее природы открылась выставка „Люди ковра“

„С помощью фотографии я могу вырваться из будней, – говорит автор выставки Эймар Кулль. – Мир насекомых особенный. Их можно встретить круглый год, и когда познакомишься с насекомыми получше, их проще поймать в объектив, потому что ты уже знаешь, где они обитают, и как они могут себя вести“.

Название выставки „Люди ковра“ вдохновлено одноименным произведением Терри Пратчетта. Эстонский музей природы отметил сделанную Эймарой Куллем фотографию ногохвостки именно потому, что она предоставляет возможность ближе познакомиться с самыми маленькими существами.

„Выставка состоит из 13 макрофотографий, на которых запечатлены разнообразные маленькие и совсем крошечные насекомые. К каждой фотографии автор написал короткую историю о том, как она была сделана. Кроме того, энтомологи Эстонского музея природы Уно Роозилехт и Ааре Линдт дополнили фотографии настоящими насекомыми – такая экспозиция дает зрителю уникальную возможность одновременно рассмотреть красивые фотографии насекомых, которых он, возможно, даже не заметил бы в природе, а также насекомых в их реальном размере. Таким образом, создается удивительный контраст“, – рассказывает о выставке руководитель проектов отдела выставок Эстонского музея природы Аннемари Раммо.

„Эймар Кулль выделяется на фотоконкурсах и в целом в мире фотографии превосходными снимками насекомых и растений. Приз Эстонского музея природы на конкурсе нашего журнала на самом деле является одним из самых ценных, предоставляя фотографу возможность показать свои работы широкой публике, – говорит главный редактор журнала Eesti Loodus Тоомас Кукк. – Фотоконкурс журнала Eesti Loodus – один из самых значимых фотоконкурсов в Эстонии, и в этом году он проводится уже 24 раз.“

Выставка „Люди ковра“ проходит в лестничной галерее Эстонского музея природы и ее может посетить по музейному билету. Эстонский музей природы (Таллинн, ул. Лай, 29а) является государственным учреждением, подведомственным Министерству климата.

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