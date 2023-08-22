ВИДЕО | В Пакистане продолжается операция по спасению застрявших на канатной дороге детей
Во вторник в Пакистане восемь человек, в том числе шестеро детей, застряли на канатной дороге. Пакистанский военный источник сообщил вечером CNN, что удалось спасти двоих детей.
Кабина остановилась на высоте 274 метра из-за того, что один из тросов оборвался. Находящиеся в кабине дети направлялись в школу, которая расположена в холмистой местности Баттаграма. Регион расположен примерно в 200 километрах к северу от столицы страны, сообщает rus.ERR со ссылкой на Deutsche Welle.
Спасательные работы затруднены из-за сильного ветра. По данным CNN, попавшим в ловушку детям от 10 до 15 лет.
„Это будет очень трудная задача. Небольшой просчет может привести к катастрофе“, - сказал один из спасателей.
В спасательной операции задействован вертолет.
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