Стоимость ремонта Национальной библиотеки увеличилась до 91 млн евро

Выделение 53,2 млн евро на реконструкцию Национальной библиотеки было предусмотрено в бюджетной стратегии на 2022-2025 годы.

По словам председателя правления компании по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) Кати Кусмин, прогнозы уже тогда показывали более высокую стоимость. „Правительство одобрило строительную часть проекта, но не утвердило часть, касающуюся обстановки и ИТ-решений, пообещав вернуться к этому позже“, - пояснила Кусмин.

По ее словам, к настоящему времени общая стоимость проекта достигла 91 млн евро, хотя глава RKAS подчеркнула, что речь идет обо всем проекте, включая строительные работы, обстановку и ИТ, но не обустройство наружной территории.

По словам Кусмин и директора Национальной библиотеки Янне Андресоо, стоимость реконструкции выросла по двум причинам: резкий рост цен на строительные работы, а также непредвиденные проблемы с качеством конструкций старого здания, построенного в 1993 году.

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