В Маарду строят новый логистический центр стоимостью 20 миллионов евро

Логистический центр будет расположен по адресу улица Паэмурру, 1 в городе Маарду и будет иметь общую площадь 17 200 м2. Стоимость строительства составит около 20 миллионов евро плюс налог с оборота. Финансирование строительства будет осуществляться за счет собственных средств и банковского кредита, говорится в сообщении Tallinna Kaubamaja Grupp.

Логистический центр будет обслуживать TKM Grupp и, прежде всего, ее дочернюю компанию Selver. Завершение строительства центра запланировано на осень 2024 года.

„В течение года в ТКМ Grupp совершается более 48 миллионов покупок, большинство из них - в 74 магазинах Selver. За прошедшие годы мы значительно выросли, поэтому строительство собственного логистического центра казалось единственно возможным шагом“, - сказал председатель правления Tallinna Kaubamaja Grupp Рауль Пуусепп.

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