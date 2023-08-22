На берегу озера Харку открываются общественные сауны

„Идея создания общественных саун была выбрана жителями в рамках проекта народного бюджета, проведенного в прошлом году, - сказал старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. - Целью создания общественных саун является развитие чувства общности и популяризация здорового образа жизни. Надеемся, что общественные сауны принесут радость всем любителям банных процедур“.

На пляже озера Харку будут открыты три сауны. В летний сезон, с 1 июня по 30 сентября, сауны будут бесплатно доступны всем желающим. С 1 октября по 31 мая сауны и открытый бассейн будут использовать любители зимнего плавания, а также их можно будет забронировать всем желающим.

Идея общественных саун была хорошо принята во многих местах. Например, в Финляндии, в Хельсинки действует Сомпасауна, которая стала популярным туристическим объектом.

Так как это общественные сауны, большинство функций, связанных с использованием и уходом за саунами, лежат на самих посетителях - начиная от нагревания сауны и заканчивая уборкой. Так как здесь идет речь о нагреве, следует уделять внимание пожарной безопасности. Также в саунах запрещено курение и употребление алкоголя. Использование саун под собственную ответственность, более подробные правила использования будут доступны на месте.

В пятницу на мероприятии по открытию саун выступит музыкант Яан Кирс. Для любителей спорта команда фестиваля Iceswim устроит бассейные забеги.

В прошлом году в рамках народного бюджета жителям было предложено 12 идей, которые могли бы быть реализованы в Хааберсти. В результате голосования победил проект создания на берегу озера Харку общественных саун и места для зимнего плавания. Этот проект финансировался исключительно в рамках народного бюджета. Идеи предложили три человека: Лииса Рейтель, Кайе Аррас и Рейн Аррас.

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