Слишком жестоко? Рекламу, подготовленную защитниками животных, запретили размещать на улицах Таллинна

В своем блоге Nähtamatud Loomad пишут, что за несколько дней до объявления скоординированной кампании организация, управляющая площадкой для наружной рекламы, решила, что правдивые изображения и сообщения не совсем подходят для улицы, увидев угрозу диффамации в адрес ферм. Таким образом, в начавшейся вчера кампании зоозащитники могут представить на улицах только замазанную и смягченную версию, а не ужасную реальность того, что происходит на промышленных фермах.

„Тем не менее, мы используем ситуацию по максимуму — благодаря пожертвованиям мы можем говорить о проблемах промышленных ферм на общественных площадках, которые могут увидеть сотни тысяч жителей Эстонии. Мы не сдадимся в борьбе и приглашаем вас продолжать отстаивать благополучие животных. Сейчас как никогда нужно, чтобы заботливые любители животных не отворачивались“, — утверждают они, а также делятся информацией, как можно им помочь.

„Подробнее о жизни животных на фермах и о ситуации с предотвращением согласованной информационной рекламы со стороны компании, управляющей пиар-площадками, читайте в посте блога.

Подпишите петицию, чтобы Эстония поддержала запрет содержания сельскохозяйственных животных в клетках в Европейском союзе.

И пожертвуйте уже сегодня, чтобы мы могли купить как можно больше рекламных площадей, чтобы рассказать правду о закулисном промышленном животноводстве, которое скрывают от нас эти производители. Благодаря вашему пожертвованию мы можем рассказать о страданиях животных, остро нуждающихся в нашей помощи, и построить в Эстонии мелкое животноводство, где заботятся о благополучии животных“.

Подробнее о том, что происходило во время кампании, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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