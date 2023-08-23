Житель Эстонии о поездках по э-визам в Россию: если эстонцы хотят попасть под беспилотник — это их выбор

„После начала войны полностью оставил идею посещать Россию“

Владимир — гражданин Эстонии, но, как и многие здесь, часто ездил в соседнюю страну. „До коронавируса могли и на выходные поехать, и даже в отпуск на пару недель“, — рассказывает мужчина в интервью RusDelfi и делится, что после начала войны полностью оставил идею посещать Россию.

„Многие мои знакомые и приятели не видят ничего плохого — съездить в Питер, тем более сейчас, когда появилась возможность за пару дней открыть электронную визу, — отмечает Владимир. — Зовут и меня с собой, конечно же, но я отказываюсь. Сначала признаваться было неловко, почему не хочу. Потом стал открыто говорить, что не хочу везти деньги в ту страну, которая убивает своих соседей“.

Почти все друзья приняли это объяснение, рассказывает мужчина. „В долгие дискуссии не вступают, не спорят. Некоторые даже задумались, почему сейчас не время. Я всем говорю: когда закончится война, вот тогда и поедем. Сейчас морального права на это нет“.

Раскрывать свое настоящее имя RusDelfi мужчина не пожелал, опасаясь давления в свой адрес с российской стороны в будущем.