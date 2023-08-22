22.08.2023, 17:51
Пора бить тревогу? Что происходит с ценами на дизельное топливо накануне осенне-зимнего периода
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Накануне зимы во всем мире все чаще заходит разговор не только о стоимости газа, но и о цене на дизельное топливо. Газ, бензин и дизель играют в нашей жизни значительную роль, пишет издание Delfi Ärileht.
Цена на дизельное топливо намного выше, чем можно было бы предположить, глядя на цены на бензин. А это свидетельствует о царящей на рынке неосведомленности. И то обстоятельство, что запасы дизеля ограничены, может в свою очередь сильно повлиять на его цену. Напряжение растет, тем более, что вот-вот наступит осень, а за ней холодная зима.