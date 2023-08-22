Пора бить тревогу? Что происходит с ценами на дизельное топливо накануне осенне-зимнего периода

Цена на дизельное топливо намного выше, чем можно было бы предположить, глядя на цены на бензин. А это свидетельствует о царящей на рынке неосведомленности. И то обстоятельство, что запасы дизеля ограничены, может в свою очередь сильно повлиять на его цену. Напряжение растет, тем более, что вот-вот наступит осень, а за ней холодная зима.