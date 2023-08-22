Экономика
22.08.2023, 17:51

Пора бить тревогу? Что происходит с ценами на дизельное топливо накануне осенне-зимнего периода

 
В период отпусков в Испании цена на дизельное топливо на АЗС выросла на 3,4%.
В период отпусков в Испании цена на дизельное топливо на АЗС выросла на 3,4%.
ФОТО: Sergio Ordóñez | Scanpix

Накануне зимы во всем мире все чаще заходит разговор не только о стоимости газа, но и о цене на дизельное топливо. Газ, бензин и дизель играют в нашей жизни значительную роль, пишет издание Delfi Ärileht.

Цена на дизельное топливо намного выше, чем можно было бы предположить, глядя на цены на бензин. А это свидетельствует о царящей на рынке неосведомленности. И то обстоятельство, что запасы дизеля ограничены, может в свою очередь сильно повлиять на его цену. Напряжение растет, тем более, что вот-вот наступит осень, а за ней холодная зима.

Нынешнее состояние мирового рынка дизельного топлива вполне может спровоцировать панику в некоторых странах. Во всем мире дизель стоит очень дорого по сравнению с стоимостью сырой нефти. Поскольку дефицит дизельного топлива очевиден, пора бить в набат во всех странах с высокой инфляцией.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии