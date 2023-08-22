Государство проверит школы на эффективность

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, исследование позволит получить представление о школьной сети в целом. В частности, будет рассмотрена протяженность дороги до школы для детей и, исходя из этого, оптимальное расположение школ. „Я твердо выступаю за то, что как минимум до шестого класса дети должны иметь возможность ходить в школу вблизи от дома. Правительство разрабатывает соответствующие меры поддержки, чтобы сохранить и небольшие сельские школы“, – пояснила министр.

Эксперт Центра мониторинга развития и руководитель исследования Энели Киндсико отметила, что в сфере образования в Эстонии существует большой риск расслоения и возникновения регионального образовательного разрыва, который неизбежно сопровождается негодованием общественности в связи с закрытием школ. „В то же время, Эстония также может обеспечить будущее школьной сети, применяя новые подходы к решению проблемы нехватки учителей, которые практикуются в других странах. В качестве примеров подобных подходов можно привести радикальное переосмысление образовательной модели сельских школ и более эффективное применение образовательных технологий“, – сказала Киндсико.

Кризис с пополнением педагогического состава усугубляется нехваткой по всей Эстонии опорных специалистов, т. е. школьных психологов, социальных педагогов и других специалистов, необходимых для внедрения инклюзивного образования. „Оба кризиса в сфере рабочей силы носят региональный характер – наиболее критичной является перспектива именно периферийных регионов Эстонии. Потребность в новом поколении учителей неизбежно и в значительной мере зависит от организации школьной сети. В настоящий момент многие менее состоятельные местные самоуправления не способны содержать полупустые и амортизированные здания школ и обеспечивать учителям полную нагрузку“, – сказала Киндсико.