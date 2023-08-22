Экс-первую ракету мира не допустили до US Open из-за допингового скандала

Американка Тейлор Таунсенд заменит румынку в основной сетке, пишет РБК.

В октябре 2022 года Халеп была временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. В августе на US Open в допинг-пробе румынки обнаружили запрещенный роксадустат. 31-летняя Халеп заявляла, что будет „до конца бороться за свое честное имя“.

Халеп отмечала, что слушание по ее делу переносилось уже два раза, так как требовалось больше времени для дополнительного тестирования.

В мае 2023 года в отношении Халеп было открыто новое антидопинговое дело, которое связано с нарушением в биологическом паспорте спортсменки (этот документ содержит показатели крови и данные об их колебании). На данный момент с Халеп снято отстранение.

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