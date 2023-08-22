Конец обструкции? Рейнсалу предложил лидерам парламентских партий встретиться

Рейнсалу отметил, что предыдущие дискуссии об организации осенней работы Рийгикогу пока не дали результата. „Нынешнее противостояние радикальной политике правящей коалиции является принципиальным, и политическая дискуссия для ее преодоления должна проходить на политическом уровне, то есть на уровне председателей партий“, — написал отечественник.

По его словам, прежние предложения о начале политических дебатов были расплывчатыми, поэтому он выступает с конкретным предложением: на следующей неделе встретиться с лидерами партий и обсудить противостояние.

В начале августа руководство Рийгикогу уже собиралось для обсуждения противостояния и возможных решений. Эта встреча также не принесла результата. Тогда спикер Рийгикогу Лаури Хуссар (Eesti 200) сказал, что в основном обсуждались ответы фракций правлению и что может сделать правление Рийгикогу для восстановлении работоспособности парламента.

По словам Хуссара, если Центристская партия и Isamaa готовы к достижению политических компромиссов, то EKRE выдвинула требования, которые никак не могут быть выполнены. Например, отмена уже принятых законов, таких как закон о равенстве браков, и вынесении их на референдум.

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