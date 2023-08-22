Свет об обстановке на дорогах: осенью будет самый сложный период, но после ситуация станет легче
На пресс-конференции в преддверии начала учебного года Таллиннская горуправа рассказала о том, как изменится ситуация на дорогах, когда начнут ходить трамваи, а какие строительные работы продолжатся. Владимир Свет также прокомментировал строительство Rail Baltica.
В Таллинне на данный момент ведутся дорожные работы по трем проектам: реконструкция улиц Йыэ и Пронкси, строительство трамвайной линии Ванасадама и реконструкция переезда Тонди.
„Обстановка по-прежнему останется сложной, хотя некоторые дороги будут готовы к началу учебного года, - сообщил вице-мэр Таллинна Владимир Свет. - У нас получится немного раньше запланированного запустить трамвайное движение на маршрутах №2 и 4, трамваи маршрутов №1 и 3 начнут работу в начале октября“.
„Для того, чтобы работа общественного транспорта проходила более гладко, на наиболее сложных перекрестках снова будут работать регулировщики, также мы намерены в сотрудничестве с полицией осуществлять надзор за использованием полос для движения общественного транспорта“, - сказал вице-мэр.
Осенью, по словам Света, движение будет значительно интенсивнее. „Это будет самый сложный период, но после осени ситуация станет легче“, - отметил он.
Часть транспортных маршрутов, в том числе автобус №3, вновь будет ходить как раньше. С начала сентября автобус №40 вернется в автобусный терминал, так как там заканчиваются строительные работы. Автобус №5 также начнет ходить по своему обычному старому маршруту. Автобусы маршрута №25 продолжат движение по временной схеме. „Пожалуйста, уточняйте, куда идут ваши автобусы“, - призвал политик горожан.
Трамвайные маршруты №2 и 4 возобновят работу 1 сентября. В связи со строительством терминала Rail Baltic в Юлемисте на обоих маршрутах конечной остановкой будет „Суур-Паала“. Автобусные маршруты номер 2 и 15 в связи с этим будут останавливаться в обоих направлениях на остановке „Леннуяам“. Кроме того, автобус второго маршрута в направлении центра города будет совершать дополнительную остановку в зоне трамвайной остановки в аэропорту. Трамвайная линия №6 по маршруту „Тонди – Копли“ будет работать по крайней мере до конца сентября. Свет уточнил, что политики еще не приняли окончательного решения о том, как будет продолжено сообщение между Пярну мнт и Копли. Город планирует продолжить трамвайное движение между Пярнуским шоссе и улицей Копли и после восстановления прежнего трамвайного движения осенью. На данный момент работа временной линии №6 показала, что необходимость в наличии трамвайного маршрута между Копли и Пярнуским шоссе существует. Кроме того, с 1 по 30 сентября в Кадриорге между музеем KUMU и улицей Вейценберги будет курсировать самоходный автобус.
Разумеется, заметил Свет, строительные работы во внутренних районах города будут продолжаться. Это повлияет и на соблюдение графика движения общественного транспорта. „Мы стараемся уменьшить задержки, чтобы большинство жителей Таллинна могли пользоваться общественным транспортом в напряженное время“, - заверил политик.
Не позднее 15 сентября частично откроется участок улицы Пронкси между Тартуским шоссе и улицей Рауа – в каждом направлении будет открыта одна полоса движения. Открытие перекрестка Тартуского шоссе и улицы Пронкси зависит от того, насколько быстро высохнет бетон. Перекрестки улицы Пронкси и улиц Рауа, Гонсиори и Кундери частично откроются для движения автотранспорта уже 1 сентября.
Руководитель Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Яан Тармак в своей речи обнадежил жителей Таллинна, заверив, что строительные работы были масштабными, но конец их близок. „Сегодня мы уже говорим не об открытии новых строительных объектов, а, наоборот, о том, что во многих местах работы сворачивают. Мы искали участки, на которые можно перенести работы, чтобы уменьшить транспортную нагрузку к началу учебного года“, - рассказал он.
По словам Тармака, восстановление трамвайного сообщения, конечно, принесет значительное облегчение. На улице Пронкси строительство некоторых участков затягивается, но часть из них уже завершена, и окончание работ близко. „Не позднее 15 сентября мы сможем обеспечить полосу движения на улице Пронкси по схеме 1+1“, - заверил политик.
По словам курирующего сферу образования вице-мэра Андрея Канте, дорожные работы затронут прежде всего учебные заведения в центре города, а также учеников других школ, которые обычно добирались в школу через центр города. „Руководители школ осознают проблему и по возможности будут считаться с вызванными этим затруднениями. Родителям напомнят через электронные платформы eKool или Stuudium о том, какие временные изменения в организации дорожного движения действуют в центре города, и поделятся рекомендациями о том, как разумнее всего разрешить ситуацию. Прежде всего именно родителям младшеклассников стоило бы заранее вместе с ребенком изучить путь в школу и домой. Вместо использования личного автомобиля, чтобы отвезти ребенка в школу, рекомендуется отдавать предпочтение общественному транспорту“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.