Свет об обстановке на дорогах: осенью будет самый сложный период, но после ситуация станет легче

В Таллинне на данный момент ведутся дорожные работы по трем проектам: реконструкция улиц Йыэ и Пронкси, строительство трамвайной линии Ванасадама и реконструкция переезда Тонди.

„Обстановка по-прежнему останется сложной, хотя некоторые дороги будут готовы к началу учебного года, - сообщил вице-мэр Таллинна Владимир Свет. - У нас получится немного раньше запланированного запустить трамвайное движение на маршрутах №2 и 4, трамваи маршрутов №1 и 3 начнут работу в начале октября“.

„Для того, чтобы работа общественного транспорта проходила более гладко, на наиболее сложных перекрестках снова будут работать регулировщики, также мы намерены в сотрудничестве с полицией осуществлять надзор за использованием полос для движения общественного транспорта“, - сказал вице-мэр.

Осенью, по словам Света, движение будет значительно интенсивнее. „Это будет самый сложный период, но после осени ситуация станет легче“, - отметил он.

Часть транспортных маршрутов, в том числе автобус №3, вновь будет ходить как раньше. С начала сентября автобус №40 вернется в автобусный терминал, так как там заканчиваются строительные работы. Автобус №5 также начнет ходить по своему обычному старому маршруту. Автобусы маршрута №25 продолжат движение по временной схеме. „Пожалуйста, уточняйте, куда идут ваши автобусы“, - призвал политик горожан.