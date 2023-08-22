ФОТО | Фургон Bolt Drive врезался в Таллинне в светофор

Полиция получила сегодня в половине восьмого сообщение, что в Нымме на бульваре Вабадузе фургон Bolt Drive врезался в столб.

„Водитель был трезв, у него имеются права соответствующей категории. Медики скорой помощи осмотрели водителя и оказали ему первую помощь“, - сообщили из пресс-службы полиции.

В настоящий момент движение не нарушено, происшествием далее будут заниматься страховщики.

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