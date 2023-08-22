22.08.2023, 10:30
ФОТО | Фургон Bolt Drive врезался в Таллинне в светофор(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня утром в столице на перекрестке бульвара Вабадузе и улицы Санатоориуми произошло ДТП.
Полиция получила сегодня в половине восьмого сообщение, что в Нымме на бульваре Вабадузе фургон Bolt Drive врезался в столб.
„Водитель был трезв, у него имеются права соответствующей категории. Медики скорой помощи осмотрели водителя и оказали ему первую помощь“, - сообщили из пресс-службы полиции.
В настоящий момент движение не нарушено, происшествием далее будут заниматься страховщики.
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