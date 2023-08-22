Из-за удара молнии внезапно начался пожар: пожилой женщине и ее сыну удалось спастись

В выходные датчик Nublu зарегистрировал в одном частном доме в Пылвамаа пожарную тревогу. Владелец дома сообщил по телефону, что у него что-то горит, и повесил трубку. На место был отправлен патруль, центр управления G4S немедленно вызвал спасателей. Прибыв на место происшествия, патрульный охранник установил, что в частном доме находятся два человека: пожилая женщина и ее сын. Помещения были задымлены, однако к моменту прибытия патруля уже ничего не горело.

„Выяснилось, что в гостиной на первом этаже в стене загорелись провода. Огонь перекинулся на комнату, где возле стены стоял диван – он тоже загорелся“, – рассказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Владельцу удалось самостоятельно потушить диван водой еще до того, как патрульный охранник с огнетушителем вошел в помещение. Примерно через десять минут после патруля на место происшествия прибыли спасатели и окончательно устранили опасность.

В тех местах была сильная гроза – вероятно, она и стала причиной возгорания. Скорая помощь доставила жильцов дома в больницу на осмотр, поскольку они не менее 20 минут находились в помещении, заполненном дымом и угарным газом.