Из-за удара молнии внезапно начался пожар: пожилой женщине и ее сыну удалось спастись
На прошлой неделе произошло несколько пожаров, при которых людям и их домам грозила опасность – от худшего их уберег только умный датчик дыма и угарного газа. В Таллинне и Вильяндиском уезде причиной пожара стала забытая на плите еда, а в Пылвамаа – вызванное ударом молнии сверхнапряжение в электропроводах в стене, в результате которого в доме загорелась мебель.
В выходные датчик Nublu зарегистрировал в одном частном доме в Пылвамаа пожарную тревогу. Владелец дома сообщил по телефону, что у него что-то горит, и повесил трубку. На место был отправлен патруль, центр управления G4S немедленно вызвал спасателей. Прибыв на место происшествия, патрульный охранник установил, что в частном доме находятся два человека: пожилая женщина и ее сын. Помещения были задымлены, однако к моменту прибытия патруля уже ничего не горело.
„Выяснилось, что в гостиной на первом этаже в стене загорелись провода. Огонь перекинулся на комнату, где возле стены стоял диван – он тоже загорелся“, – рассказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
Владельцу удалось самостоятельно потушить диван водой еще до того, как патрульный охранник с огнетушителем вошел в помещение. Примерно через десять минут после патруля на место происшествия прибыли спасатели и окончательно устранили опасность.
В тех местах была сильная гроза – вероятно, она и стала причиной возгорания. Скорая помощь доставила жильцов дома в больницу на осмотр, поскольку они не менее 20 минут находились в помещении, заполненном дымом и угарным газом.
Неделю назад помощь медиков потребовалась и одному мужчине в Вильяндиском уезде. Так, патрульный экипаж отреагировал на сигнал пожарной тревоги, переданный датчиком Nublu из частного дома, центр управления G4S вызвал спасателей. Прибыв на место происшествия, патрульный охранник сообщил, что дом заполнен дымом. На окнах не было штор, поэтому охранник увидел, что в духовке пригорела еда. Пламени не было, в комнате никто не находился. Наконец, удалось связаться с владельцем, и он прибыл на место раньше спасателей. Оказалось, что в доме все же находился один мужчина – он спал, его разбудили и помогли выбраться из дома. Позже выяснилось, что в духовке загорелись бумага для выпечки и еда. Спасатели проветрили помещение, скорая помощь доставила находившегося в доме мужчину в больницу на осмотр, так как существовала опасность, что он надышался угарным газом.
На прошлой неделе датчик дыма и угарного газа Nublu зарегистрировал пожарную тревогу и в одной квартире в Таллинне. Информацию передали владельцу квартиры, который пообещал самостоятельно установить причину тревоги. Через несколько минут клиент перезвонил и сообщил, что находившийся дома пожилой человек задремал, оставив перед этим еду на плите. На сигнал Nublu он проснулся.
„Эти случаи в очередной раз подтверждают, что в наше время у каждого должен быть дома умный датчик, который способен круглосуточно передавать сигнал тревоги тем, кто на него отреагирует и при необходимости быстро приедет на помощь“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
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