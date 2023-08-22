В Таллинне автомобиль проехал женщине по ноге, пока она пристегивала ребенка

В понедельник, 21 августа, в 13:16 произошла авария возле Пикксильма 19/1 в Таллинне, когда 37-летняя женщина пристегивала ремнем безопасности ребенка, сидящего в припаркованном легковом автомобиле Volkswagen Tiguan.

В это время 37-летний мужчина в этом же автомобиле привел его в движение, в результате чего транспортное средство проехалось женщине по ноге.

Пострадавшую доставили в больницу.

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