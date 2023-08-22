Неизвестный на Audi вылетел с дороги и врезался в дерево: два человека в больнице

В понедельник, 21 августа, в 21:27 в деревне Лаанеметса в Валгамаа неизвестный водитель на легковом автомобиле Audi A4 вылетел с дороги влево и врезался в дерево. Отмечается, что участок дороги в этом месте был прямым.

Находившиеся в автомобиле 20-летний и 65-летний мужчины были доставлены в больницу.

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