ЧП и криминал
22.08.2023, 09:50

Неизвестный на Audi вылетел с дороги и врезался в дерево: два человека в больнице

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Lugeja foto | Delfi Meedia

Вчера в Валгамаа произошла авария, в которой пострадали два человека.

В понедельник, 21 августа, в 21:27 в деревне Лаанеметса в Валгамаа неизвестный водитель на легковом автомобиле Audi A4 вылетел с дороги влево и врезался в дерево. Отмечается, что участок дороги в этом месте был прямым.

Находившиеся в автомобиле 20-летний и 65-летний мужчины были доставлены в больницу.

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