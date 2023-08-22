Полиция временно приостанавливает выдачу паспортов в срочном порядке

Ходатайства о срочном паспорте можно будет подать в самообслуживании Департамента полиции и пограничной охраны до утра пятницы, а в бюро обслуживания – до полудня пятницы. Работы по техническому обслуживанию запланированы на период с пятницы по среду следующей недели (25.08–30.08), и после завершения технического обслуживания будет восстановлена возможность подачи ходатайства о выдаче срочного паспорта.

Старший комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марит Абрам пояснила, что оборудование для печати паспортов обслуживается регулярно. „Для большей части людей, ходатайствующих о документах, работы по техническому обслуживания останутся незаметными, но, к сожалению для тех, кто в течение этого времени хотят получить свой документ в ускоренном порядке, техническое обслуживание может вызвать неудобства. Обычно в день поступает пара десятков ходатайств о выдаче паспорта в срочном порядке, этих людей мы просим обязательно подать ходатайство о выдаче документ не позже четверга текущей недели. Тогда можно быть уверенным, что мы успеем его напечатать до начала технического обслуживания“, – сказала старший комиссар Абрам.

Работы по техническому обслуживанию затронут лишь выдачу паспортов и не повлияют на подачу ходатайств и сроки выдачи других документов. На время приостановления выдачи срочных паспортов предлагаем ускоренную выдачу срочных ID-карт.

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