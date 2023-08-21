У соцдемов и Isamaa рейтинги достигли пика, у Eesti 200 - дна(3)
По данным августовского опроса социологической службы Kantar Emor, проведенного по заказу ERR, рейтинги Социал-демократической партии (SDE) и Isamaa выросли до максимального уровня за последние годы, а поддержка партии Eesti 200 упала до уровня, на котором она в последний раз находилась в августе 2019 года.
Уверенным лидером среди политических сил Эстонии остается Партия реформ, о поддержке которой в августе заявили 25% респондентов (по сравнению с июлем - минус 1%).
Второе место занимает EKRE (18%), которых еще в мае поддерживали 23%, в июне - 21%, в июле - 20%. Вплотную к EKRE приблизилась Центристская партия с рейтингом 17% (+1% по сравнению с июлем).
На четвертом месте находится Социал-демократическая партия - 14%, что является для соцдемов самым высоким показателем за последние годы.
Isamaa заняла пятое место с 11%, что также является для нее самым высоким показателем в опросах Kantar Emor за последние годы.
Самой низкой популярностью среди парламентских партий в августе пользовалась Eesti 200 - 7% (в апреле, сразу после выборов, поддержка Eesti 200 составляла 17%.
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