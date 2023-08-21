У соцдемов и Isamaa рейтинги достигли пика, у Eesti 200 - дна

Уверенным лидером среди политических сил Эстонии остается Партия реформ, о поддержке которой в августе заявили 25% респондентов (по сравнению с июлем - минус 1%).

Второе место занимает EKRE (18%), которых еще в мае поддерживали 23%, в июне - 21%, в июле - 20%. Вплотную к EKRE приблизилась Центристская партия с рейтингом 17% (+1% по сравнению с июлем).

На четвертом месте находится Социал-демократическая партия - 14%, что является для соцдемов самым высоким показателем за последние годы.

Isamaa заняла пятое место с 11%, что также является для нее самым высоким показателем в опросах Kantar Emor за последние годы.

Самой низкой популярностью среди парламентских партий в августе пользовалась Eesti 200 - 7% (в апреле, сразу после выборов, поддержка Eesti 200 составляла 17%.

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