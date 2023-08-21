Ситуация с птичьим гриппом в Эстонии критическая

В начале августа власти Финляндии приняли решение усыпить на зверофермах около 50 000 животных, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа, пишет Rus.err.ee.

„В Финляндии были взяты пробы у людей, контактировавших с инфицированными птицами или животными, и на данный момент все пробы оказались отрицательными. Таким образом, в Финляндии не было выявлено наличия птичьего гриппа у людей“, — сказала Яарма.

Она добавила, что ситуация с птичьим гриппом в Эстонии среди диких и водоплавающих птиц такая же критическая, как и в Финляндии, но ситуация несопоставима по степени распространения с млекопитающими, т.е. особенно с пушными зверями, поскольку пушного звероводства в этой форме в Эстонии нет.

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