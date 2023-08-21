Весь Ласнамяэ искал пропавшую Кети: оказалось, что собака убежала от грумера. Поиски остановились

„Стрижка была завершена, мы хотели посадить ее в клетку, начали открывать, но собака вырвалась, своим носиком открыла дверь и выбежала на улицу. Я побежала за ней. Бежала очень долго, но не смогла догнать, так как была в рабочих тапках“.

RusDelfi связался с владелицей Groom Salong, откуда убежала Кети. На том конце провода Анна тоже не может сдержать слез. „Мы сами очень сильно переживаем. Включились в поиски сразу же“.

Голос у Татьяны уставший. „Я не сплю со среды, даже ничего не понимаю от стресса, плохо себя чувствую“, — делится женщина и очень надеется, что собаку все же кто-то забрал себе. „Самый страшный для меня вариант— Кети ушла в лес, и там ее съела лиса. Собака же весит восемь килограммов всего лишь“.

Кети чипирована, стерилизована и привита, дружелюбна и социальна, но может быть напугана, отмечает хозяйка питомца. Только вот сложности в поиске добавляет то, что собака от грумера убежала без ошейника.

„Три года назад я нашла объявление в интернете: Кети отдавали в хорошие руки, люди переезжали и не могли взять с собой. Тогда собаке было пять лет, — рассказывает RusDelfi Татьяна о любимице всей семьи. — Все приняли собаку хорошо, она очень привыкла к нам уже буквально на четвертый день. И за все эти три года никогда проблем не возникало, никуда не убегала“, — подчеркивает жительница Ласнамяэ.

В Groom Salong хозяйка привела Кети второй раз. „Все было нормально, все устраивало. Но на этот раз — просто безалаберность“, — возмущена женщина.

„Мне уже позвонили и сказали: „Забирайте свою собачку. Я пришла, а меня ошарашили: убежала! — голос Татьяны дрожит. — Сказали, что собака сама открыла дверь. Я не понимаю, как это произошло. Просто шок“.

Практически весь район Ласнамяэ увешан объявлениями о поисках собаки. Хрупкого метиса йоркширского терьера ищут волонтеры и просто неравнодушные жители города. Хозяйка собаки Татьяна говорит, что все произошло 16 августа, когда Кети отвезли к грумеру.

Первый раз, по словам Анны, собачка стриглась хорошо: никуда не хотела убегать. „Но сейчас у нее был первый день течки, а собачки в таком состоянии нервные. Даже перед тем, как хозяйка отдавала нам собаку на стрижку, Кети попыталась убежать, но вернулась на голос хозяйки“.

Анна делится, что сразу же после случившего побега она отменила всех клиентов, а на поиски отправились все члены ее семьи. Потом владелица салона подключила волонтеров и всех неравнодушных.

„Мы очень переживаем за эту собаку. Сами фактически не работаем: мониторим фейсбук, развешиваем объявления, спрашиваем, расспрашиваем. Моментами я ухожу домой, чтобы полежать, отдохнуть. Но на все сборы иду, у меня у самой собака, я с ней гуляю по три-четыре часа на тех точках, где предположительно может ходить сбежавшая Кети. Потому ухожу за детьми, жду мужа, муж приходит. И я обратно иду дальше искать“.

Анна рассказывает, что распечатала огромное количество листовок, а также постоянно подходит к гуляющим владельцам собак с просьбой обращать внимание и помочь найти Кети.

„Сейчас в Ласнамяэ начали косить газон, я подошла к работникам, попросила быть внимательнее: трава высокая, там может гулять потеряшка. Может, выбежит. Даже если сомневаетесь, позвоните, мы сами проверим эту информацию, — рассказывает Анна. — У меня на языке уже мозоль — одну и ту же информацию повторять. Но найти собаку нужно“.

Владелица салона уверена: собака жива и вряд ли травмирована. „Потому что ее видели в разных точках, а значит, она все-таки она передвигается. Она может быть уставшей, но она пьет. Мы залезали в кусты, там везде стоят плошки для птичек, вода с дождя накапливается. И точно ест: люди подкармливают теми же булками“.

200 евро и хейт

Помимо постоянных поисков, парикмахерская взяла на себя и оплату вознаграждения в 200 евро нашедшим собаку. Но уже сейчас она получила большую волну критики.

„Многие отказались от записей у нас в салоне. Говорят: „Мы слишком любим своих животных, мы к вам не привезем!“ Но мы же не открыли двери и не сказали: „Беги!“ Мы пытались ее остановить, бежали за ней“, — не может сдержаться Анна и признается, что до сих пор в ужасе от случившегося.

„Не хочу, чтобы прозвучало так: мой салон не виноват, что так получилось. Нет, мы признаем вину. Сейчас мы в срочном порядке делаем ограждение, полностью переделали вход. Все мы ошибаемся, никто из нас не идеален, все люди учатся на своих ошибках. У нас такая ошибка. Серьезная ошибка. Но мы стараемся, как можем, помогаем. Мы не можем оставить эту ситуацию. Мы ищем. И очень переживаем“.

Если вы видели или нашли Кети, пожалуйста, свяжитесь с хозяевами по телефонам 58047345, 58189911, 53826399 (круглосуточно). Предполагается, что она может быть где-то в Ласнамяэ: Кярбери, Махтра, Юмера, Мустакиви, Раадику. В последний раз Кети видели воскресенье в районе 10 часов на Пинна, потом следы пропали.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.