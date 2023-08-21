21.08.2023, 18:19
Министр сменил половину совета RMK и просит план по вырубкам на 100 лет(3)
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Министр климата Кристен Михал (Партия реформ) поставил новые долгосрочные цели для Центра управления государственными лесами, а также заменил пять из десяти членов совета RMK.
Министерство хочет, чтоб RMK стал одной из лидирующих организаций по внедрению инноваций в природоохране, а также надеется, что центр сумеет обеспечить благополучие лесных экосистем и сохранение биоразнообразия в них, пишет dv.ee.
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