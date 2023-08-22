Что делать, столкнувшись на рабочем месте с притеснением или с поведением с сексуальным подтекстом?

Отвечает консультант по психическому здоровью Инспекции труда Йохан Пастарус:

С притеснением можно столкнуться как на рабочем месте, так и в повседневной жизни. Притеснение — это поведение, преследующее цель оскорбить, унизить или поставить в неловкое положение другого человека.

Сексуальное насилие — это изнасилование или угроза изнасилования, а также навязанные прикосновения. Сексуальное насилие повергает жертву в состояние шока, и рассказывать о нем может оказаться крайне сложно. Здесь важна поддержка близких людей, с которыми пострадавший может поделиться своей проблемой. Поддержка близкого помогает избежать ситуации, когда жертва чувствует себя наедине с проблемой и решает молчать. Помощь можно также получить в кризисном центре помощи жертвам сексуального насилия, где бесплатно проводятся необходимые обследования, фиксируются травмы и предлагается психологическая поддержка. Кризисный центр также предлагает услуги группы поддержки, где пострадавшие в безопасной обстановке могут поделиться своими переживаниями. О сексуальном насилии необходимо также сообщить в полицию. С помощью полиции и кризисного центра помощи можно представить суду реальные вещественные доказательства и назначить виновному справедливое наказание.