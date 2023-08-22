Что делать, столкнувшись на рабочем месте с притеснением или с поведением с сексуальным подтекстом?
Читатель спрашивает: Я чувствую, что подвергаюсь притеснению на работе. Работодатель постоянно делает унижающие комментарии и прикасается ко мне вопреки моему желанию. Что мне делать?
Отвечает консультант по психическому здоровью Инспекции труда Йохан Пастарус:
С притеснением можно столкнуться как на рабочем месте, так и в повседневной жизни. Притеснение — это поведение, преследующее цель оскорбить, унизить или поставить в неловкое положение другого человека.
Сексуальное насилие — это изнасилование или угроза изнасилования, а также навязанные прикосновения. Сексуальное насилие повергает жертву в состояние шока, и рассказывать о нем может оказаться крайне сложно. Здесь важна поддержка близких людей, с которыми пострадавший может поделиться своей проблемой. Поддержка близкого помогает избежать ситуации, когда жертва чувствует себя наедине с проблемой и решает молчать. Помощь можно также получить в кризисном центре помощи жертвам сексуального насилия, где бесплатно проводятся необходимые обследования, фиксируются травмы и предлагается психологическая поддержка. Кризисный центр также предлагает услуги группы поддержки, где пострадавшие в безопасной обстановке могут поделиться своими переживаниями. О сексуальном насилии необходимо также сообщить в полицию. С помощью полиции и кризисного центра помощи можно представить суду реальные вещественные доказательства и назначить виновному справедливое наказание.
В рабочей среде притеснение может наблюдаться со стороны клиентов, коллег или даже работодателя. В первых двух случаях важно рассказать о ситуации работодателю. Рекомендуем сделать это в письменной форме, например, по электронной почте. Обязанность работодателя — обеспечить рабочую среду, в которой работники защищены от психосоциальных рисков. В соответствии с Законом о гигиене и безопасности труда, психосоциальными факторами риска считаются травля и притеснение на работе, а также связанные с организацией труда и рабочей средой факторы, которые могут повлиять на психическое или физическое здоровье работника. Работодатель путем использования различных мер (безопасность, изменение графика работы, обучение, беседы, работа в парах) должен обеспечить, чтобы проявлений притеснения на месте работы больше не наблюдалось.
Если работодатель не реагирует на неоднократные обращения или если работник не может продолжать трудовые отношения в связи с особой тяжестью нарушения со стороны работодателя, у работника возникает право расторгнуть трудовой договор в чрезвычайном порядке на основании ч. 2 ст. 91 Закона о трудовом договоре. В этом случае работодатель выплачивает компенсацию в размере средней заработной платы работника за 3 месяца. Размер компенсации может быть изменен судом или комиссией по трудовым спорам с учетом обстоятельств расторжения трудового договора и интересов обеих сторон.
Самое главное в этой ситуации, чтобы жертва не осталась наедине со своими проблемами. Люди, подвергшиеся притеснению или сексуальному насилию, могут замкнуться в себе, и им может показаться, что проще молчать о случившемся. Однако молчание может привести к панической атаке и депрессии. Поэтому психологическое лечение следует начинать как можно раньше.
Помимо Департамента социального страхования, помощь в таких случаях предлагают: телефонные консультанты по психическому здоровью 6787422, телефон эмоциональной поддержки 116123, телефон кризисной помощи жертвам 116006, palunabi.ee, peaasi.ee, volinik.ee, ahistamine.ee, toetav.ee.
Источник: tööelu.ee
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