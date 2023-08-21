Электричество подешевеет скорее всего через неделю
По мнению рыночного стратега компании Eesti Energia Олави Миллера, высокая цена на электроэнергию связана с двумя крупными авариями в Финляндии, и, скорее всего, ситуация нормализуется в начале следующей недели, когда нарушения будут устранены, пишет Rus.err.ee.
„В прошлую пятницу вечером остановили второй реактор Олкилуото, поскольку была обнаружена утечка в системе охлаждения. Это довольно большие потери энергии, в объеме 890 МВт. Чуть позже, 19 августа, прервалось подключение между Швецией и Финляндией, потери составили 600 МВт. Так что суммарно в Финляндии поставки уменьшились, по сути, на 1500 мегаватт“, - пояснил Миллер.
Это привело к росту цен как в Финляндии, так и в странах Балтии. По словам Миллера, кабель должны починить в среду, после чего, по его словам, цены могут снизиться. Решение проблемы с реактором продлили до понедельника.
„После следующего понедельника может восстановиться обычный летний уровень цен“, - сказал Миллер, в то же время добавив, что сейчас безветренный период, который также не способствует удешевлению энергии.
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