„Мне не нужно беспокоиться о том, что меня могут похитить“. Иностранцы по случаю праздника рассказали, почему им нравится жить в Эстонии

„Что вы любите в Эстонии? Почему вы сюда переехали?“ - задала вопрос одна из участниц группы экспатов в Эстонии (Expats in Tallinn/Estonia) в социальной сети Facebook. Пост был приурочен к Дню восстановления независимости Эстонии.

„Очень маленькая страна, людей меньше, все есть в шаговой доступности, - перечислил положительные стороны жизни в Эстонии Илья. - Природа! Для меня это один из лучших плюсов, не нужно ехать километры, чтобы добраться до приличного леса или забрести в какую-нибудь глушь“.

Мужчина отмечает и подходящий ему климат: „Как раз то, что я люблю: приличное лето, а потом пасмурная и ветреная погода“.

Основным минусом жизни в Эстонии, по словам Ильи, является маленький рынок труда. „Недавно был уволен, ничего не смог найти, так что, похоже, скоро придется снова возвращаться в Россию“, - с грустью сообщил он.

Как оказалось, природа привлекает в нашу страну действительно многих иностранцев. „Экономная, чистая, современная страна. Люблю природу и образ жизни с большим уважением к природе“, - поделилась Мелани.

„Обычно я отвечаю: потому что деревьев больше, чем людей“, - пошутила девушка по имени Май-Бинь Ли (My-Binh Ly).

В комментариях также отметили подходящую систему налогообложения, удобство и спокойный ритм жизни.

„Здесь гораздо более спокойный ритм жизни, чем там, где я жил в США, - рассказала Теа. - Я действительно вижу пользу от налогов, которые я плачу. И культура, и язык интересны“.

„Я переехала сюда учиться, - написала Олори. - Мне нравится Эстония, потому что это маленькая, красивая и спокойная страна. Тут хороший социальный пакет, и самое главное - для того, чтобы им воспользоваться, в отличие от других развитых стран, не нужно быть обладателем постоянного ВНЖ“.