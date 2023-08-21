„Мне не нужно беспокоиться о том, что меня могут похитить“. Иностранцы по случаю праздника рассказали, почему им нравится жить в Эстонии(9)
Экспаты, живущие в Эстонии, в День восстановления независимости рассказали в Facebook, за что они любят страну и почему сюда переехали. Некоторые ответы всерьез заставляют по-новому взглянуть на окружающие нас реалии.
„Что вы любите в Эстонии? Почему вы сюда переехали?“ - задала вопрос одна из участниц группы экспатов в Эстонии (Expats in Tallinn/Estonia) в социальной сети Facebook. Пост был приурочен к Дню восстановления независимости Эстонии.
„Очень маленькая страна, людей меньше, все есть в шаговой доступности, - перечислил положительные стороны жизни в Эстонии Илья. - Природа! Для меня это один из лучших плюсов, не нужно ехать километры, чтобы добраться до приличного леса или забрести в какую-нибудь глушь“.
Мужчина отмечает и подходящий ему климат: „Как раз то, что я люблю: приличное лето, а потом пасмурная и ветреная погода“.
Основным минусом жизни в Эстонии, по словам Ильи, является маленький рынок труда. „Недавно был уволен, ничего не смог найти, так что, похоже, скоро придется снова возвращаться в Россию“, - с грустью сообщил он.
Как оказалось, природа привлекает в нашу страну действительно многих иностранцев. „Экономная, чистая, современная страна. Люблю природу и образ жизни с большим уважением к природе“, - поделилась Мелани.
„Обычно я отвечаю: потому что деревьев больше, чем людей“, - пошутила девушка по имени Май-Бинь Ли (My-Binh Ly).
В комментариях также отметили подходящую систему налогообложения, удобство и спокойный ритм жизни.
„Здесь гораздо более спокойный ритм жизни, чем там, где я жил в США, - рассказала Теа. - Я действительно вижу пользу от налогов, которые я плачу. И культура, и язык интересны“.
„Я переехала сюда учиться, - написала Олори. - Мне нравится Эстония, потому что это маленькая, красивая и спокойная страна. Тут хороший социальный пакет, и самое главное - для того, чтобы им воспользоваться, в отличие от других развитых стран, не нужно быть обладателем постоянного ВНЖ“.
Винче из плюсов выделяет налог в размере 20%, хорошие детские пособия, удобство при решении бюрократических моментов, чистоту, порядок, дружелюбных людей и тот факт, что английский язык широко распространен. „Правительство лучше, чем в Испании, и родственники живут здесь“, - также отметил мужчина причины, по которым он здесь.
С сарказмом жизнь в Эстонии описывает участник группы экспатов по имени Ахмед. „Я очень люблю центр города (район Бермудского треугольника), особенно в последние дни. Он настолько волшебный, что хочется остановить машину на 30-35 минут, чтобы просто поразмышлять над его красотой, а затем продолжить поездку (если это вообще возможно). Я люблю смотреть на удивительные дорожные работы. Я также обожаю тропический климат в течение всего года. Бесчисленные варианты и разнообразие продуктов питания и национальной кухни. Дешевые цены на кофе. Очень высокие зарплаты. Острая пища. Пляжи, как на Карибах, стрижки за 35 евро, ощущение жизни как на тропическом острове в европейской столице, где нужно лететь 1 час в другую страну, а потом уже в страну назначения, благодаря прекрасному аэропорту и прямым рейсам. Здесь настоящий рай“, - перечислил он особенно „привлекательные“ моменты жизни в Эстонии.
„Мне нравится быть здесь, потому что я ушла на пенсию с полной занятости, - поделилась в комментариях жительница Эстонии по имени Дейзи, приехавшая из Австралии. - Я провожу весь день со своей собакой, читаю, занимаюсь йогой, готовлю, наслаждаюсь жизнью. В остальном я не понимаю, что здесь есть для людей. Зима длинная и очень холодная, а лето очень короткое и дождливое“
Однако, пожалуй, самым трогательным можно назвать комментарий Грегорио из Мексики.
„Мне не нужно оглядываться через плечо на большие грузовики, стреляющие в людей из автоматов Калашникова.
Мне не нужно беспокоиться о том, что меня могут похитить.
Мне не нужно беспокоиться о трудовой эксплуатации без соответствующей компенсации.
Люди уважительны, и благодаря эстонцам я узнал, что такое преданность и дружба с новой стороны.
В общем, жизнь спокойна, и я действительно могу жить „жизнью“, как нормальный человек, а не как выживший“, - написал он. Удивительно, как привычные и обыденные для родившихся в Эстонии людей аспекты жизни для иностранцев оказываются действительно большим благом.