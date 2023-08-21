21.08.2023, 15:10
ФОТО | Бывшие премьер-министры Эстонии и Кая Каллас собрались в доме Стенбока на традиционную встречу(3)
В понедельник премьер-министр Кая Каллас приняла в доме Стенбока бывших глав правительства республики для традиционного обмена мнениями по актуальным вопросам и будущему страны.
Премьер-министры собираются в доме Стенбока уже седьмой год подряд.
На мероприятие прибыли бывшие премьер-министры Таави Рыйвас, Юри Ратас, Андрус Ансип, Андрес Таранд, Март Лаар, Юхан Партс, Сийм Каллас и Тийт Вяхи.